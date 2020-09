Minister Niedzielski: Nie dajcie się nabierać na głosy niepoparte na dowodach naukowych

Ogłaszając rozszerzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu, minister Niedzielski jeszcze raz przypomniał o skuteczności tej taktyki walki z pandemią. - Do tej pory było tak tylko w czerwonej strefie, my chcemy rozszerzyć go na strefę żółtą - poinformował. - Z całą stanowczością podkreślam, ze reguła DDM – dezynfekcja, dystans, maseczki – pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii. Proszę nie dać się nabierać na głosy niepoparte na dowodach naukowych. Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej - podkreślał. W innej części konferencji dodawał, że również osoby młode powinny zasłaniać usta i nos, ponieważ maseczki ograniczają zakażanie także przez osoby bezobjawowe. Podkreślał, że stosowanie się do tego obostrzenia to dowód „odpowiedzialności społecznej”.

– Zachowujemy logikę interwencji dobranej do skali zjawiska, interwencji punktowej, a nie ogólnokrajowej. Będziemy reagowali w strefach i w reakcji na to, z jakimi strefami mamy do czynienia. Do tej pory nasza polityka obostrzeń była stabilna. Dzisiaj zmieniamy nastawienie – patrząc na ścieżkę rozwoju pandemii będziemy zaostrzali tę politykę, na początku strefowo – mówił Niedzielski, przedstawiając nowe obostrzenia.