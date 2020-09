Ministerstwo Zdrowia podało nowe wytyczne w walce z koronawirusem. Co się zmienia?

– Wchodząc tutaj w maseczce chciałem podkreślić, jak istotna jest nasza postawa w trakcie walki z pandemią – zaczął Adam Niedzielski, który we wtorek pojawił się na konferencji prasowej. – Mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem liczby zachorowań. Należy spodziewać się utrzymania tego trendu. To konsekwencja przywracania normalności – powrotu do zwykłych czynności sprzed pandemii. Rośnie liczba interakcji społecznych, co jest przesłanką do dynamiczniejszego rozprzestrzeniania się koronawirusa – przekazał na wstępie minister zdrowia.

– Cały czas podkreślam, że to nie liczba nowych zachorowań jest najważniejszym wskaźnikiem. Tymi najważniejszymi wskaźnikami są: liczba zajętych łóżek oraz liczba osób pod respiratorem. Pilnujemy, żeby te dwie liczby odpowiadały potencjalnemu zapotrzebowaniu. Staramy się działać proaktywnie, czego dowodem wystarczająca na razie liczba łóżek. Nie spodziewamy się, żeby ich zabrakło. W najbliższym czasie nie ma takiej możliwości. Pojawiać się mogą przejściowe sytuacje, że łóżek w pojedynczych szpitalach braknie – mówił dalej szef resortu zdrowia.

W trakcie konferencji Niedzielski zapowiedział zmiany obostrzeń dotyczących walki z koronawirusem. Zebraliśmy najważniejsze z nich.

Nowy schemat postępowania z pacjentami

pacjent z dodatnim wynikiem ma wrócić do lekarza rodzinnego, który dokonuje oceny na ile przebieg zachorowania ma charakter ciężki

w przypadku braku objawów lekarz może podjąć decyzję o izolacji domowej

w przypadku wyraźnych objawów lekarz może skierować pacjenta do szpitala zakaźnego, bądź szpitala 3. stopnia, czyli szpitala wysokospecjalistycznego

Zmiany w restauracjach, barach i pubach (tylko w strefach czerwonych)

działalność tego typu lokali zostanie ograniczona tylko do godz. 22

Zmiany w organizacji wesel

w strefie zielonej udział w tego typu imprezie może brać maksimum 100 osób

w strefie żółtej dozwolona liczba gości to 75

w strefie czerwonej udział w przyjęciu może wziąć co najwyżej 50 osób

Obowiązek zasłaniania nosa i ust