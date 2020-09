Rząd czeka rekonstrukcja. Onet dotarł do listy ministrów

Owocem wtorkowego spotkania Rady Koalicji jest ustalenie personaliów osób, które obejmą poszczególne ministerstwa po rekonstrukcji rządu. Na oficjalne potwierdzenie doniesień oraz prezentację nowych ministrów przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale listę szefów resortów opublikował już Onet. Poniżej prezentujemy zestawienie ich nazwisk wraz z ministerstwami, które obejmą.

Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów

Jarosław Kaczyński – wiceprezes Rady Ministrów, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa państwa

Piotr Gliński – wiceprezes Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Sportu

Jacek Sasin – wiceprezes Rady Ministrów, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Jarosław Gowin – wiceprezes Rady Ministrów, Ministerstwo Rozwoju i Pracy

Andrzej Adamczyk – Ministerstwo Infrastruktury

Grzegorz Puda – Ministerstwo Rolnictwa

Mariusz Błaszczak – Ministerstwo Obrony Narodowej

Mariusz Kamiński – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Zbigniew Rau – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Michał Kurtyka – Ministerstwo Środowiska i Klimatu

Tadeusz Kościński – Ministerstwo Finansów

Marlena Maląg – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Adam Niedzielski – Ministerstwo Zdrowia

Przemysław Czarnek – Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zbigniew Ziobro – Ministerstwo Sprawiedliwości

Michał Woś – minister – członek Rady Ministrów ds. obywatelskich i tożsamości europejskiej

Do rządu wejdzie także członek Rady Ministrów ds. samorządów, którego wskaże Porozumienie.

Skład rządu zaakceptowany

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska przed godz. 16 poinformowała na Twitterze, że Rada koalicji Zjednoczonej Prawicy zaakceptowała nowy skład rządu. Wtorkowe spotkanie polityków przy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczęło się po godz. 14, a w obradach wzięli udział m.in. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro, a także Mateusz Morawiecki. Rozmowy dotyczyły podziału ministerstw oraz działań rządu po rekonstrukcji.

Wspomniana Rada koalicji powstała po podpisaniu nowej umowy koalicyjnej między PiS, Porozumieniem oraz Solidarną Polską. W jej skład wchodzą członkowie kierownictwa ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego oraz przedstawiciele partii Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro.

Rekonstrukcja rządu. Kiedy zapadną ostateczne decyzje?

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zapowiadał na antenie Polskiego Radia, że decyzje dotyczące personaliów zostaną podane do wiadomości opinii publicznej być może w tym tygodniu. Ze względu na napięty kalendarz prezydenta i premiera może się to jednak opóźnić. – Dlatego nie dam sobie ręki uciąć, że powołania nastąpią w tym tygodniu, czy to będzie realne, czy będzie to możliwe dopiero w przyszłym tygodniu – powiedział polityk PiS.

Fogiel został również zapytany, czy faktycznie Jarosław Kaczyński wejdzie w skład rządu. – Jeśli chodzi o powołania wicepremierów i skład personalny to jeszcze chwilę poczekajmy, nie chcę uprzedzać faktów, poczekajmy chwilę – apelował Fogiel.