Koronawirus. Jarosław Pinkas przedstawił prognozę dla Polski. Kiedy spadek liczby zachorowań?

– Przez najbliższe kilkanaście dni, do 15 października, myślimy, że będziemy mieć podobną liczbę zakażonych – powiedział Jarosław Pinkas na antenie RMF FM. Szef GIS prognozował także, że później nastąpi „subtelny” spadek, a kolejnego wzrostu liczby zachorowań należy się spodziewać przed świętami Bożego Narodzenia. Pinkas dodał, że sprawdzalność danych dotyczących sinusoidy zachorowań, którą dysponują władze, to około 90 proc.

Koronawirus w Polsce. Co z testami?

W czasie rozmowy został również poruszony wątek dotyczący liczby przeprowadzanych w Polsce testów na koronawirusa. – Mamy strategię testowania, która obowiązuje w wielu państwach europejskich. Testujemy tych, którzy mają objawy – powiedział Jarosław Pinkas. Szef GIS dodał, że różne strategie walki z pandemią wynikają ze zmieniającego się stanu danych. – Mieliśmy inną wiedzę w marcu, inną mamy we wrześniu – powiedział i dodał, że „w odpowiednim czasie trzeba odpowiednie decyzje podejmować”. – Strategia walki z wirusem to jest strategia dynamiczna – podkreślił.

Szczepionki na grypę i koronawirusa

Jarosław Pinkas mówił także o dostawach szczepionek na grypę. – To jest początek dostaw szczepionkowych w Polsce. (…) One są systematycznie dostarczane do aptek – uspokajał. Szef GIS mówił także o szczepionce na koronawirusa. – Szczepionka jest chyba najważniejszym elementem w tej chwili – powiedział Pinkas i dodał, że „cały świat na nią czeka".