Premier Morawiecki ogłosił zmiany w rządzie. Są nowe twarze, Kaczyński wicepremierem

Po wielu tygodniach oczekiwania Mateusz Morawiecki w środę 30 września przedstawił szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu. Po zmianach Solidarna Polska i Porozumienie musiały oddać po jednym ministerstwie. W nowym rozdaniu przedstawiciele tych partii zostali ministrami bez teki, którzy trafią do Kancelarii Premiera.

Zbigniew Ziobro oddelegował dotychczasowego ministra środowiska Michała Wosia, Jarosław Gowin wyznaczył Michała Cieślaka. Nowy rząd został mocno odchudzony – zamiast 22 ministerstw będzie 14. Ponadto, aż czterech polityków będzie piastowało stanowisko wicepremiera. Do Piotra Glińskiego i Jacka Sasina dołączyli Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin.

Morawiecki o 3 celach rządu: koronawirus, dobrobyt, wartości

– Mam ogromny zaszczyt przedstawić państwu nowy skład rządu i zaznaczyć, że ta zmiana ma charakter strukturalny, a nie personalny. Nowa struktura ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji. Powiększone resorty mają znaleźć najlepszą, najszybszą odpowiedź na czasy, które są wyzwaniem. Z powodu pandemii i idącej za nią zmianą gospodarczej. To także walka o obronę polskich i europejskich wartości, co ma dla nas ogromną, ogromną wagę. Braliśmy pod uwagę to, by eksperci z różnych resortów mogli jak najszybciej konsultować i podejmować decyzje. Zwiększamy też efektywność, zmniejszając koszty, biurokrację. Takie przesłanki przyświecały nam przy podejmowaniu decyzji, wypracowanych wspólnie w ramach całego obozu Zjednoczonej Prawicy pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego – mówił premier Mateusz Morawiecki. – Chcemy szybciej wyjść z kryzysu koronawirusa, budować Polskę, jako państwo dobrobytu, opartą na wartościach – podsumował.

– Chcę podkreślić obecność w rządzie obecność Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, który będzie z bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Z całą pewnością dzięki temu cała Zjednoczona prawica będzie pracować lepiej na rzecz naszego programu. W rządzie ponownie pojawia się także minister Jarosław Gowin. Chciałbym podziękować też odchodzącym ministrom, których obecność była bardzo ważna dla sukcesów ZP – mówił Mateusz Morawiecki.

Oto pełny skład nowego gabinetu Mateusza Morawieckiego:

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki

Wicepremier, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa – Jarosław Kaczyński

Wicepremier, Minister Rozwoju i Pracy – Jarosław Gowin

Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin

Wicepremier, Minister Kultury i Sportu – Piotr Gliński

Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro

Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Kamiński

Minister Zdrowia – Adam Niedzielski

Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau

Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek

Minister Finansów – Tadeusz Kościński

Minister Rolnictwa – Grzegorz Puda

Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk

Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg

Minister Środowiska i Klimatu – Michał Kurtyka

Minister – członek Rady Ministrów ds. obywatelskich i tożsamości europejskiej – Michał Woś (Solidarna Polska)

Minister ds. samorządów w Kancelarii Premiera z ramienia Porozumienia – Michał Cieślak

