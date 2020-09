Premier Morawiecki ogłosił zmiany w rządzie. Są nowe twarze, Kaczyński wicepremierem

Po wielu tygodniach oczekiwania Mateusz Morawiecki w środę 30 września przedstawił szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu. Po zmianach Solidarna Polska i Porozumienie musiały oddać po jednym ministerstwie. W nowym rozdaniu przedstawiciele tych partii zostali ministrami bez teki, którzy trafią do Kancelarii Premiera. Nowy rząd został mocno odchudzony – zamiast 22 ministerstw będzie 14. Ponadto, aż czterech polityków będzie piastowało stanowisko wicepremiera. Do Piotra Glińskiego i Jacka Sasina dołączyli Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin.

Minister ds. samorządów w Kancelarii Premiera z ramienia Porozumienia - Michał Cieślak



Minister Środowiska i Klimatu - Michał Kurtyka



Minister Rodziny i Polityki Społecznej - Marlena Maląg



Minister Infrastruktury - Andrzej Adamczyk



Minister Rolnictwa i Leśnictwa - Grzegorz Puda



Minister Finansów – Tadeusz Kościński



Minister Edukacji i Nauki – Przemysław Czarnek



Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Rau



Minister Zdrowia – Adam Niedzielski



Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Kamiński



Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak



Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro



Wicepremier, Minister Kultury i Sportu – Piotr Gliński



Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych – Jacek Sasin



Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – Jarosław Gowin



Wicepremier, szef Komitetu ds. Bezpieczeństwa Państwa – Jarosław Kaczyński



Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki

Morawiecki o 3 głównych wyzwaniach: koronawirus, dobrobyt, wartości

– Mam ogromny zaszczyt przedstawić państwu nowy skład rządu i zaznaczyć, że ta zmiana ma charakter strukturalny, a nie personalny. Nowa struktura ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji. Powiększone resorty mają znaleźć najlepszą, najszybszą odpowiedź na czasy, które są wyzwaniem. Z powodu pandemii i idącej za nią zmianą gospodarczej. To także walka o obronę polskich i europejskich wartości, co ma dla nas ogromną, ogromną wagę. Braliśmy pod uwagę to, by eksperci z różnych resortów mogli jak najszybciej konsultować i podejmować decyzje. Zwiększamy też efektywność, zmniejszając koszty, biurokrację. Takie przesłanki przyświecały nam przy podejmowaniu decyzji, wypracowanych wspólnie w ramach całego obozu Zjednoczonej Prawicy pod przywództwem Jarosława Kaczyńskiego – mówił premier Mateusz Morawiecki.

– Chcemy szybciej wyjść z kryzysu koronawirusa, budować Polskę, jako państwo dobrobytu, opartą na wartościach – podsumował.

– Chcę podkreślić obecność w rządzie obecność Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera, który będzie z bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu. Z całą pewnością dzięki temu cała Zjednoczona prawica będzie pracować lepiej na rzecz naszego programu. W rządzie ponownie pojawia się także minister Jarosław Gowin. Chciałbym podziękować też odchodzącym ministrom, których obecność była bardzo ważna dla sukcesów ZP – mówił Mateusz Morawiecki.