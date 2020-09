Raport Ministerstwa Zdrowia. Kolejny znaczny wzrost pacjentów pod respiratorami

W środę 30 września resort zdrowia przedstawił w godzinach porannych kolejny, dzienny raport o koronawirusie. Z opublikowanych danych wynika, że obecnie na terenie całego kraju zajętych jest 2481 łóżek COVID-19. Tym samym w ciągu minionej doby hospitalizowano kolejnych 82 pacjentów. Jednocześnie pod respiratorami znajdują się 152 osoby (wzrost o 11 w ciągu ostatnich 24 godzin).

Służby sanitarne podjęły decyzję o objęciu kwarantanną 129 961 osób (w ciągu ostatniej doby zwolnionych z niej zostało 4627 pacjentów). Pod nadzór epidemiologiczny trafiło 15 619 osób, a więc o 959 więcej niż w ciągu poprzednich dni. Są również pozytywne wieści. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że dotąd wyzdrowiało 69 695 osób, u których wcześniej potwierdzono zakażenie koronawirusem. Tym samym w ciągu minionej doby potwierdzono 740 kolejnych ozdrowieńców.

Nie żyje 35-latka bez chorób współistniejących

1552 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i 30 kolejnych zgonów - to najnowsze dane przekazane we środę 30 września przez Ministerstwo Zdrowia. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusem w Polsce wynosi 91 514. W ciągu doby wykonano ponad 28 tys. testów na koronawirusa (liczba zleceń POZ to 16 688).

Potwierdzone przypadki ze środowego poranka dotyczą:

205 osób z województwa małopolskiego

194 osób z województwa pomorskiego

159 osób z województwa mazowieckiego

140 osób z województwa wielkopolskiego

128 osób z województwa śląskiego

94 osób z województwa podkarpackiego

87 osób z województwa łódzkiego

82 osób z województwa lubelskiego

78 osób z województwa kujawsko-pomorskiego

73 osób z województwa zachodniopomorskiego

69 osób z województwa dolnośląskiego

67 osób z województwa warmińsko-mazurskiego

57 osób z województwa podlaskiego

50 osób z województwa świętokrzyskiego

36 osób z województwa opolskiego

33 osób z województwa lubuskiego

Jednocześnie resort poinformował o śmierci kolejnych 30 osób zakażonych koronawirusem (25 pacjentów miało choroby współistniejące, a 5 osób zmarło wyłącznie z powodu COVID-19):