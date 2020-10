Prognoza pogody. Czwartek z deszczem w większości kraju

Pierwszy dzień października na północy i zachodzie kraju okaże się pogodny. Poza tym będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 10 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podkarpaciu do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, wschodni.

W piątek zachmurzenie będzie zmienne. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku.