Złe wieści dla warszawiaków. „Wszystko wskazuje na to, że stolica trafi do żółtej strefy”

W każdy czwartek Ministerstwo Zdrowia ogłasza aktualną listę powiatów oraz miast, które trafiły do żółtej oraz czerwonej strefy. W tych regionach kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia. Jak podaje „Rzeczpospolita” wszystko wskazuje na to, że Warszawa trafi do żółtej strefy. To efekt sporego wzrostu zakażeń koronawirusem, który odnotowano w ostatnich dniach. W środę 30 września stołeczny sanepid poinformował, że w ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych w mieście wzrosła o 148. Dzień wcześniej dobowy przyrost wyniósł 118, a w poniedziałek 75. Ratusz podaje, że w ostatnich dniach największy wzrost zakażeń odnotowywano wśród osób między 20. a 40. rokiem życia. Stolica trafi do strefy żółtej, gdy w ciągu 14 kolejnych dni łączna liczba zakażeń przekroczy 1066. Z wyliczeń „Rzeczpospolitej" wynika, że jest to obecnie 1206.

Izolacją domową objęte są 452, nadzorem epidemiologicznym - 261. W kwarantannie jest 1939 osób, z czego aż 566 przybyło w ciągu ostatniej doby. Hospitalizowanych z powodu COVID-19 lub podejrzenia o zakażenie wirusem jest 327 pacjentów. 51 z nich trafiło do placówek w ciągu ostatniej doby. Od początku epidemii w Warszawie zmarło 148 osób zakażonych koronawirusem, a wyzdrowiało 1686.

Winny powrót do szkół?

Z danych stołecznego ratusza wynika, że przypadki COVID-19 stwierdzono dotychczas u 37 nauczycieli, 59 dzieci i 6 pracowników administracyjnych. Od 1 września kwarantanną było objętych łącznie 1177 osób - 961 uczniów (do tego jeszcze ich rodzice), 199 nauczycieli, 16 pracowników administracji oraz 1 pielęgniarka szkolna. Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy, odpowiedzialna za edukację przekazała, że 6 placówek oświatowych miało całkowicie zawieszone zajęcia, a 50 - częściowo. W 35 jednostkach przywrócono już zajęcia stacjonarne.

Strefy żółte - jakie obostrzenia

W strefach żółtych obowiązują następujące obostrzenia: