Dulkiewicz w niemieckim radiu. Płażyński: Porównywała dzisiejszą wolną Polskę do III Rzeszy

– Patrzymy na Białoruś, na zrywy, kilkudziesięciotysięczne demonstracje, jak ludzie walczą o swoją godność, myślę z żalem, że Polacy się urządzili w wygodnym ciepełku, że to czy jedna, czy druga rzecz jest ograniczana, to nam nie przeszkadza. Wolność jest zabierana po kawałku, to jest przerażające – przecież tak było w III Rzeszy – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w reportażu, który został wyemitowany na antenie niemieckiego radia. Słowa prezydent Gdańska cytuje Onet.pl. – Z drugiej strony – jesteśmy tak skrajnie podzieleni. I ten rów między obywatelkami i obywatelami będzie bardzo trudny do zasypania – kontynuowała Dulkiewicz.

Płażyński: Porównywała dzisiejszą wolną Polskę do III Rzeszy i reżimu komunistycznego

Wypowiedź prezydent Gdańska skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Kacper Płażyński. „Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz w ostatni wtorek na antenie niemieckiego publicznego radia porównywała dzisiejszą wolną Polskę do III Rzeszy i reżimu komunistycznego. To plucie na groby milionów polskich ofiar, które zginęły z rąk niemieckich i sowieckich oprawców” – napisał poseł PiS na Twitterze.

Dulkiewicz w wywiadzie dla niemieckiego radia. Komentarz rzecznika

O komentarz w sprawie dziennikarze Onetu poprosili rzecznika prezydent Aleksandry Dulkiewicz. – Pani prezydent odnosiła się do mechanizmów działania obecnej władzy w Polsce i dzisiejszej telewizji publicznej. Myślę, że miliony Polaków mają podobne odczucia – powiedział Daniel Stenzel. Rzecznik Dulkiewicz zaznaczył jednocześnie, że wywiad trwał godzinę i były w nim poruszane różne wątki, m.in. śmierć Pawła Adamowicza, groźby pod adresem prezydent, a także „ataki prawicowej pracy na rzekomą niemieckość Gdańska” – podaje Onet.