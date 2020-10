Przemyśl. 12-latek pogryziony przez amstaffy. Lekarzom nie udało się go uratować

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 28 września w Przemyślu. Dwaj chłopcy w wieku 11 oraz 12 lat przebywali w mieszkaniu młodszego z nich. Z ustaleń TVN24 wynika, że nie znajdowali się pod nadzorem nikogo dorosłego, ponieważ normalnie powinni być w tym czasie w szkole. W pewnym momencie dwa amstaffy należące do rodziców 11-latka rzuciły się na dzieci. Zaalarmowani krzykami chłopców sąsiedzi wezwali pomoc. – Ustalamy, w którym momencie wizyty chłopców doszło do ataku, czy był on spowodowany ich zachowaniem, czy po prostu wejściem do mieszkania – powiedziała Marta Pętkowska z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

12-latek w ciężkim stanie trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Lekarz Wojciech Gomułka informował, że chłopiec był nieprzytomny, miał bardzo poważne obrażenia szyi i twarzy. W czwartek 1 października przedstawiciel szpitala przekazał, że mimo wysiłków specjalistów życia dziecka nie udało się uratować.

Sprawę pogryzienia bada prokuratura. Oba psy trafiły do schroniska dla zwierząt.