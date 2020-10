PSL drwi ze Spurek i nowego ministra. „Dopisz jeszcze delegalizację schabowego”

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że Ministerstwem Rolnictwa i Leśnictwa pokieruje Grzegorz Puda, który zastąpi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Puda opowiada się za likwidacją uboju ze względów religijnych, co w rozmowie z „Wprost” wypomniał mu Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem szefa PSL powierzenie wspomnianemu politykowi ministerstwa to „ogromna szkoda dla polskiego rolnictwa”. – To policzek wymierzony w wieś. Rolnicy dostają ministra, który forsował embargo na polskie rolnictwo. To niesamowite. Odbieram to jaką prowokację – ocenił

„Penalizacja jajecznicy”

Pudzie pogratulowała za to Sylwia Spurek, dorzucając przy okazji kilka swoich pomysłów, które można włączyć do „Piątki dla zwierząt”. „Zakaz transportu zwierząt na duże odległości, całkowity zakaz chowu przemysłowego, zero wydatków na promocję produktów mięsnych i mlecznych, wsparcie produkcji wegańskiej” – wyliczała. „Pomogę w pisaniu ustaw!” – zadeklarowała.

Wpis europosłanki z frakcji Zielonych udostępniono na twitterowym koncie PSL. Ludowcy również „pogratulowali” Pudzie oraz zaproponowali inne rozwiązania. „Dopisz jeszcze delegalizację schabowego, zakaz picia mleka i penalizację jajecznicy” – napisali. Na ten post odpowiedział poseł PSL, Dariusz Klimczak. „To tak, jakby na ministra zdrowia powołali szefa zakładu pogrzebowego” – stwierdził.

Kim jest Grzegorz Puda?

Grzegorz Puda urodził się w 1982 roku w Bielsku Białej. Jest magistrem inżynierem w zakresie zootechniki, a po pewnym czasie postanowił zaangażować się w politykę. Przez trzy kadencje zasiadał w Radzie Miejskiej swojego rodzinnego miasta, a w 2015 roku dostał się do Sejmu startując z listy PiS w okręgu bielskim. Rok temu został sekretarzem stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, z powodzeniem walczył także o mandat na kolejną kadencję Sejmu.

Po rekonstrukcji rządu w listopadzie 2019 roku został wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a kilka miesięcy później pełnomocnikiem rządu ds. organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku. W bieżącej kadencji parlamentu złożył jak do tej pory 40 interpelacji, siedem zapytań oraz 44-krotnie zgłosił chęć zabrania głosu z mównicy sejmowej.