KO już zapowiada dymisję Czarnka. Opozycja mówi o nim jako przedstawicielu ideologii „DHMI”

Na czwartkowej konferencji prasowej wystąpiły Katarzyna Lubnauer oraz Krystyna Szumilas. Posłanki Koalicji Obywatelskiej zapowiedziały zgłoszenie wotum nieufności wobec Przemysława Czarnka, który nie został jeszcze oficjalnie mianowany na ministra edukacji i nauki. – Niedługo pan Czarnek będzie miał bezpośredni wpływ na wychowanie naszych dzieci. Pan Czarnek jest typowym przedstawicielem ideologii DHMI. Ideologii, która preferuje ludzi, którzy są dyletantami. Pan Czarnek jest homofobem, mizoginem i idiotą. Nie róbmy tego polskim dzieciom – przekonywała była szefowa Nowoczesnej. Lubnauer wyjaśniła również, że wniosek o wotum nieufności wobec Czarnka zostanie zgłoszony wówczas, gdy jakiś nauczyciel dopuści się kary cielesnej na uczniu.

– O tym, że PiS-owi i prezesowi Kaczyńskiemu zależy na tym, by to szkoła była tym walki kulturowej świadczy to, że nominacja pana Czarnka przykryła nawet nominację prezesa Kaczyńskiego do rządu. Polskiemu rządowi nie zależy na tym, żebyśmy rozmawiali o prawdziwych problemach Polaków. O tym, że szkoła w okresie pandemii powinna inaczej opiekować się uczniami, powinna być przygotowana do nauczania zdalnego – przekonywała Szumilas.

Kim jest Przemysław Czarnek?

W latach 2015 – 2019 Przemysław Czarnek pełnił funkcję wojewody lubelskiego. Od 2019 roku jest posłem. W wyborach otrzymał 87 343 głosy, co było najwyższym indywidualnym wynikiem w okręgu. W parlamencie Czarnek zasiada w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Pełni w niej rolę zastępcy przewodniczącego.

Przemysław Czarnek naukowo jest związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. W 2001 roku skończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 2006 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. „Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III Rzeczypospolitej Polskiej”. W 2015 habilitował się w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną „Wolność gospodarcza. Pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej”.

W Katedrze Prawa Konstytucyjnego KUL został zatrudniony w 2003 roku. W 2020 roku objął stanowisko profesorskie, które ma pełnić od 1 października 2020 roku. „Widzę i słyszę, że informacja ta wywołała duże poruszenie w kręgach lewicowo-lewackich, które wnosiły o wyrzucenie mnie z KUL. A tu taka niemiła niespodzianka. Uspokajam i wyjaśniam: jak się pracuje, pisze, publikuje, to się awansuje. Żadna sensacja” – tak komentował decyzję sam zainteresowany na początku września.