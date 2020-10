Maseczki obowiązkowe na tatrzańskich szlakach. Nowe zasady od tego weekendu

W czwartek 1 października Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę powiatów żółtych i czerwonych. Mowa oczywiście o specjalnych oznaczeniach, przeznaczonych dla terenów z dużą ilością potwierdzonych przypadków COVID-19. Powiat tatrzański już wcześniej oznaczony był kolorem żółtym. Teraz zdaniem urzędników zasłużył na barwę czerwoną, przeznaczoną dla najcięższych przypadków.

Rządowe wytyczne jasno mówią o tym, że na terenie całego powiatu czerwonego (a od niedawna także żółtego), maseczki lub inne zasłony nosa i ust należy nosić wszędzie w miejscach publicznych, także na powietrzu. W tym przypadku dotyczyć to będzie także szlaków w Tatrzańskim Parku Narodowym.

Na terenie TPN nie będzie policji

– W Tatrzańskim Parku Narodowym obowiązują takie same przepisy jak wszędzie, więc my również musimy się do nich zastosować – przypominała w rozmowie z Wirtualną Polską Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN. O przestrzeganie tych zasad dbać mają pracownicy Parku. Będą upominać turystów o prosić o zasłanianie twarzy. Przedstawiciele TPN nie wykluczają też całkowitego zamknięcia jego „bram”.