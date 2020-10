MZ reaguje na kolejny wzrost zakażeń. Możliwe wcześniejsze obostrzenia

2292 nowe przypadków zakażenia koronawirusem i 27 kolejnych zgonów – to najnowsze dane przekazane w piątek 2 października przez Ministerstwo Zdrowia. To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku pandemii w Polsce. W sumie liczba osób, które zostały zakażone koronawirusemw Polsce wynosi 95 773. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Polsce wzrosła do 2570. Wyzdrowiało osób 71 353 (952 w ciągu ostatniej doby).

Na kolejny wzrost zakażeń zareagowało Ministerstwo Zdrowia. – Nie ma obecnie dużych ognisk typu zakłady pracy. Mówimy o zakażaniu rozproszonym, po kilka kilkanaście osób – wskazał rzecznik resortu. – Na tym etapie epidemii do zakażeń może dochodzić szczególnie w aglomeracjach miejskich, w przestrzeni publicznej, na ulicach czy w komunikacji. Teraz, w przeciwieństwie do wiosny czy lata, nie ma dużych ognisk, są zakażenia rozproszone – dodał. Dlatego – jak zaznaczył – ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad tzw. DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.

Co z nowymi obostrzeniami?

– Powinniśmy się przygotować, że liczba nowych przypadków w najbliższym czasie będzie utrzymywała się na w przedziale 1,5 tys. do 2, czy może nawet 2,5 i więcej przypadków – stwierdził Wojciech Andrusiewicz. – Zapowiedzieliśmy dodatkowe obostrzenia od 15 października, ale jeśli w najbliższych dniach utrzymają się duże wzrosty, nie wykluczamy, że ograniczenia zostaną wprowadzone wcześniej – przekazał podczas konferencji prasowej.