Bunt przeciwko prezesowi PiS? Kaczyński ostrzega senatorów

Tzw. Piątka dla zwierząt zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra, ograniczenie uboju rytualnego, zmiany ws. trzymania zwierząt na uwięzi i w kojcu. Wprowadza także nowe zasady odbierania właścicielom zwierząt oraz zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt podzieliła Zjednoczoną Prawicę i niemal doprowadziła do rozpadu koalicji rządzącej. Jak ustaliła Wirtu–alna Polska, problemy pojawiły się również w klubie PiS w Senacie. Część polityków popiera Jarosława Kaczyńskiego, który forsuje przegłosowanie ustawy, natomiast jest też grupa senatorów, która opowiada się za protestującymi przeciwko nowelizacji rolnikami.

– Część senatorów PiS pielgrzymuje do jednego z naszych i żalą się, że nie wiedzą, co zrobić. Podostawali listy od Jarosława i są przerażeni. Współczuję im, bo to poczciwi ludzie. Wiedzą, że piątka" zarżnie rolników. A przecież to rolnicy ich w dużej części wybrali – mówi dziennikarzom jeden z senatorów opozycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przeciwko prezesowi PiS może się zbuntować nawet 10-15 członków klubu PiS w Senacie. Jeśli faktycznie zdecydują się na taki krok, może im grozić nawet wyrzucenie z partii. Ci, którzy głosowali przeciwko ustawie w Sejmie zostali zawieszeni a minister rolnictwa pożegnał się ze stanowiskiem.

„Będzie to dla nas kolejny test lojalności”

– Dyscyplina głosowania w sprawie ustawy o ochronie zwierząt dotyczy również senackiej części klubu PiS. Będzie to dla nas kolejny test lojalności, uczciwości i sumienności naszych senatorów – przyznał wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości. Według portalu Gazeta.pl prezes PiS wysłał imiennie zaadresowane listy do senatorów PiS. Oczekuje, by głosowali za ustawą o ochronie zwierząt, a przeciwnym razie muszą się liczyć z usunięciem z partii. – Na posiedzeniu Senatu 13 października będziemy najpierw wnioskować o odrzucenie ustawy w całości. Myślę, że za naszym wnioskiem zagłosuje tylko 2, może 3 senatorów PiS. Ale reszta może poprzeć nas później, gdy będziemy wprowadzać poprawki, które uratują rolników – zaznacza anonimowo jeden z polityków opozycji, który opowiada się przeciwko tzw. Piątce dla zwierząt.