Znamy laureata tegorocznej Nagrody Literackiej Nike!

Nagroda Literacka Nike jest przyznawana od 1008 roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej. Wśród laureatów znajdują się m.in. Czesław Miłosz, Stanisław Barańczak, Tadeusz Różewicz, Jerzy Pilch, Wiesław Myśliwski, Wojciech Kuczok, Andrzej Stasiuk, Dorota Masłowska, Joanna Bator, Mariusz Szczygieł oraz Olga Tokarczuk.

W tym roku nominowanych było siedem pozycji:

powieść „Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek” Filipa Zawady

esej „Pusty las” Moniki Sznajderman

esej „Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu” Piotra M. Majewskiego

biografia „Jaremianka. Biografia” Agnieszki Daukszy

reportaż „27 śmierci Toby'ego Obeda” Joanny Gierak-Onoszko



powieść „Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota” Pawła Reszki

powieść „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” Radka Raka



To właśnie ten ostatni tytuł zyskał największe uznanie jury w składzie: prof. Paweł Próchniak (przewodniczący), Teresa Bogucka, Agata Dowgird, prof. Maryla Hopfinger, prof. Dariusz Kosiński, dr hab. Iwona Kurz, prof. Anna Nasiłowska, dr hab. Magdalena Piekara, prof. Szymon Rudnicki. - Radek Rak snuje historię nie z tej ziemi i jednocześnie opowiada o czymś, co drzemie w naszej historii, w naszej podświadomości - mówił w laudacji prof. Paweł Próchniak. - Ta nagroda i jej laureaci od wielu lat to jest ta inna twarz Polski. To twarz Polski, która nie boi się spoglądać w trudne tematy i mroku własnej historii - powiedział redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik tuż przed ogłoszeniem nazwiska laureata.

O czym jest powieść Radka Raka?

„Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli” to próba stworzenia na nowo mitologii Galicji. Śledzimy losy młodego Kóby Szeli, wzrusza nas miłość, jaką obdarzyła go Żydówka Chana, czujemy razy pańskiego bata, przeżywamy zauroczenie zmysłową Malwą, wędrujemy przez krainę baśni, żeby zamieszkać we dworze i poczuć zapach krwi rabacji 1846 roku - czytamy w opisie książki. Warto dodać, że jest to pierwsza od pięciu lat powieść nagrodzona Nagrodą Literacką Nike.

Kto otrzymał Nike od czytelników?

Laureatką Nike Czytelników została Joanna Gierak-Onoszko. Jej reportaż „27 śmierci Toby'ego Obeda” opowiada o tym, jak eszcze niedawno w Kanadzie obchodzono się z dziećmi rdzennych mieszkańców - zabierano je z domów, zamykano w szkołach z internatem i pozbawiano kontaktu z rodziną.