Niedzielski był pytany o kolejny lockdown. Minister zdrowia mówił o możliwych restrykcjach

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Adam Niedzielski nie wykluczył, że w tzw. czerwonych strefach wprowadzone zostaną „jeszcze bardziej dotkliwe obostrzenia” . – Jednak lockdown rozumiany jako zamknięcie totalne w skali całego kraju, powrót do sytuacji z przełomu zimy i wiosny, nie jest rozważany. Nie straszmy się lockdownem. Reagujemy w sposób celowany i proporcjonalny na poziomie powiatowym – dodał. Minister nie wykluczył zastosowania nowych restrykcji. Wskazał jednak, że chociażby w przypadku szkół oraz przedszkoli to dyrektorzy placówek podejmują decyzję o ich ewentualnym zamknięciu.

Co ze szczepionkami?

Niedzielski przypomniał, że obecnie testy na koronawirusa przechodzą pacjenci z objawami, co zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia wirusa. Zdaniem szefa resortu najistotniejszym wskaźnikiem jest „śmiertelność, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy spadła o 2 punkty procentowe z ponad 5 proc. w maju do 3,5 proc. dzisiaj” .

Minister zdrowia został również zapytany o szczepionki na grypę, których brakuje w aptekach. – Jeśli chodzi o dostępność rynkową, to staramy się zwiększyć ogólną liczbę dostaw na rynek polski. Obecne dostawy są rozłożone do połowy grudnia, a kumulacja nastąpi w drugiej połowie października i listopadzie – powiedział Niedzielski. Szef resortu przywołał również opinię ekspertów od chorób zakaźnych, którzy wskazują, że najlepiej jest zaszczepić się w listopadzie, ponieważ „największą odporność nabywa się 60 dni od szczepienia, a szczyt zachorowań na grypę przypada u nas na przełom stycznia i lutego” .