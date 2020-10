Znowu ponad 2 tys. nowych przypadków koronawirusa. Niemal 30 kolejnych zgonów

Resort zdrowia potwierdził w poniedziałek 2006 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: mazowieckiego (336), małopolskiego (217), pomorskiego (202), wielkopolskiego (180), lubelskiego (172), podkarpackiego (142), łódzkiego (126), śląskiego (125), kujawsko-pomorskiego (109), podlaskiego (90), dolnośląskiego (87), lubuskiego (54), świętokrzyskiego (49), opolskiego (48), zachodniopomorskiego (41), warmińsko-mazurskiego (28). Jest to o 361 mniej przypadków, niż wynosi dotychczasowy rekord z 3 października.

Z powodu COVID-19 zmarły kolejne dwie osoby: 91-latek z Poznania oraz 68-latek z Kościerzyny. Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami zmarło 27 pacjentów. Są to: 51-latek z Ostródy, 73-latek z Elbląga, 71-latka z Warszawy, 77-latka z Białej Podlaskiej, 70-latek z Łęcznej, 69-latek i 72-latek z Lublina, 73-latek, 74-latek, 85-latka, 57-latka, 87-latka, 85-latka, 52-latka oraz 65-latek z Poznania, 84-latka z Raciborza, 78-latek, 83-latka i 89-latka z Jarosławia, 81-latek i 79-latka z Rzeszowa, 69-latek i 70-latka z Łańcuta, 67-latka, 61-latek i 80-latek z Gdańska oraz 81-latka z Kwidzyna. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce wynosi już 102 080. Do tej pory zmarło 2659 osób z COVID-19.

Dzienny raport MZ

Przypomnijmy, w poniedziałek około godz. 10 Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dzienny raport o koronawirusie. Wynika z niego, że obecnie 3158 pacjentów z COVID-19 przebywa w szpitalach, z czego 219 korzysta z respiratorów. W porównaniu z doniesieniami z niedzieli jest to 81 więcej zajętych łóżek oraz o 28 więcej używanych respiratorów. Jak do tej pory 154 365 osób objęto kwarantanną (to stanowi niemal cztery tysiące więcej niż 4 października), a 21 375 nadzorem epidemiologicznym (628 osób więcej). Za wyzdrowiałe uznaje się 73 552 osoby co oznacza, że od niedzieli do grona ozdrowieńców dołączyło 549 osób.

Zakażenia w niedzielę

Przypomnijmy, 4 października poinformowano o 1934 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczyły osób z województw: kujawsko-pomorskiego (229), pomorskiego (223), małopolskiego (185), wielkopolskiego (168), mazowieckiego (164), podkarpackiego (141), łódzkiego (127), śląskiego (120), lubelskiego (102), lubuskiego (96), podlaskiego (76), świętokrzyskiego (70), warmińsko-mazurskiego (69), dolnośląskiego (62), zachodniopomorskiego (58), opolskiego (44). Z powodu COVID-19 zmarły dwie osoby, a resort potwierdził także śmierć 24 pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy mieli choroby współistniejące.