Przemysław Czarnek zakażony koronawirusem. „Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy”

„Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa. Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze. Nie lekceważcie objawów” – napisał Przemysław Czarnek na Twitterze.

„Z bólem głowy na test?”

Pod wpisem Czarnka, który o godz. 15 miał odebrać nominację na stanowisko nauki i edukacji, pojawiły się od razu setki komentarzy. „Życzę siły dla Polski! Wszystko będzie dobrze” – napisał Dominik Tarczyński. „Zdrowia” – wtórował Sławomir Cenckiewicz, a podobne komentarze zamieścili Sławomir Tyszka, Arkadiusz Mularczyk, Witold Czarnecki i Jan Kanthak.