Zmiana terminu zaprzysiężenia ministrów? Premier zwrócił się do prezydenta

„W związku z chorobą Przemysława Czarnka prowadzone jest postępowanie epidemiologiczne. Osoby, które miały bliski kontakt z zarażonym będą realizowały obowiązki wynikające z przepisów. Z tego powodu premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o zmianę terminu zaprzysiężenia” – przekazał na Twitterze Piotr Müller. Zaprzysiężenie było zaplanowane na godz. 15, a uroczystość miała odbyć się w Pałacu Prezydenckim.

Przemysław Czarnek ma koronawirusa

Przypomnijmy, informacja o pozytywnym wyniku testu na obecność koronawirusa u nowo powołanego ministra edukacji i nauki pojawiła się w poniedziałek przed godz. 11. „Chciałbym Państwa poinformować, że przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa. Udałem się rano na badania w związku z bólem głowy nie chcąc narażać Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze. Nie lekceważcie objawów” – napisał Przemysław Czarnek na Twitterze.

Pod wpisem Czarnka, który o godz. 15 miał odebrać nominację na stanowisko nauki i edukacji, pojawiły się od razu setki komentarzy. „Życzę siły dla Polski! Wszystko będzie dobrze” – napisał Dominik Tarczyński. „Zdrowia” – wtórował Sławomir Cenckiewicz, a podobne komentarze zamieścili Sławomir Tyszka, Arkadiusz Mularczyk, Witold Czarnecki i Jan Kanthak.