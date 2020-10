Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia zapowiada politykę „zero tolerancji”. Nowe obostrzenia

– Chcemy ogłosić politykę zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad dotyczących obostrzeń i zasad życia społecznego: dezynfekcji, dystansu, maseczki. W dobie eskalacji pandemii nie ma miejsca na egoizm, nieprzestrzeganie obostrzeń – mówił minister. Dodał, że obostrzenia mają być łatwiej egzekwowalne, co ma ułatwić pracę policji. Nad nowymi przepisami pracowali eksperci GIS, Policji i Ministerstwa Zdrowia.

Minister zdrowia o obostrzeniach

Adam Niedzielski opowiedział o zasadach, które mają wejść w życie. – Bez maseczki może być, tam gdzie to wymagane, tylko osoba posiadająca zaświadczenie lekarskie – wskazał minister. Dodał, że drugim obszarem, w którym ma być poprawione przestrzeganie przepisów, to zgromadzenia. Wprowadzony zostanie obowiązek odległości co najmniej 100 metrów między zgromadzeniami. Same zgromadzenia mają liczyć maksymalnie 150 osób. Trzecie obostrzenie – zakaz udostępniania lokali na imprezy i dyskoteki przez właścicieli miejsc, które nie mają na to zezwoleń.

Wesela. Ograniczenie liczby uczestników

Od kolejnej soboty ograniczenie liczby uczestników imprez weselnych – ze 150 do 100 w strefie zielonej. Od najbliższej soboty zaostrzone zgodnie z zapowiedziami zostaną przepisy dotyczące stref żółtych i czerwonych. – Od soboty w strefach czerwonych lokale gastronomiczne mogą pracować do godz. 22:00 – mówił minister. W strefie czerwonej i żółtej maseczki trzeba będzie nosić we wszystkich miejscach publicznych.

Strefy żółte i czerwone. Alerty RCB

Minister zdrowia zapowiada wykorzystanie systemu alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, by do mieszkańców poszczególnych powiatów wysyłać powiadomienia o tym, że wprowadzane są na danym terenie żółte i czerwone strefy.

Policja będzie karać za brak maseczek

Jarosław Szymczyk wskazał, że nowe przepisy dotyczące maseczek będą ułatwieniem dla policji. – Projekt rozporządzenia będzie wymagał od soboty posiadania zaświadczenia o niemożności zasłaniania nosa i ust z powodów zdrowotnych – mówił. Szef KGP zapowiedział, że policjanci będą przechodzili od pouczania do karania. – Jeśli nie będzie dokumentu potwierdzającego zwolnienie z obowiązku zasłaniania nosa i ust, będą konsekwencje – zapowiedział.