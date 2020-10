Zmanipulowano wypowiedź wicerzecznika PiS? „Czystej wody sku***”

Punktem wyjścia do wyznania wicerzecznika PiS było pytanie Roberta Mazurka, który dociekał, czy partia rządząca „długo musiała szukać kogoś tak kontrowersyjnego, jak Przemysław Czarnek” . – Uznam, że to pytanie o poszukiwanie kandydata w ogóle. Wbrew temu, co zarzuca opozycja, ławka kandydatów PiS jest długa, a tutaj przede wszystkim chodziło o to, żeby na czele resortu stanął ktoś, kto jest osobą decyzyjną, kto będzie przeprowadzał reformy – odpowiedział Radosław Fogiel.

„Zdarzało mi się dostać lanie”

W jednym ze swoich artykułów naukowych Czarnek stwierdził, że w określonych warunkach kary cielesne wobec dzieci są zgodne z konstytucją. Zapewne do tych poglądów nowego ministra edukacji i nauki chciał nawiązać Mazurek, który swojego gościa zapytał o to, czy ten uważa, że „dzieci czasami trzeba lać” . W odpowiedzi Fogiel przyznał, że „być może nie jest najlepszym adresatem tego pytania jako osoba nieposiadająca dzieci” . Dopytywany ocenił, że jego zdaniem podnoszenie ręki na nieletnich nie jest w porządku. – Chociaż z drugiej strony w dzieciństwie zdarzyło mi się – dosłownie na palcach jednej ręki bym policzył – ale lanie dostać. I jakoś straszliwie mnie to nie zniszczyło. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że czasy się zmieniły i dzisiaj jest zupełnie nieakceptowalne podnoszenie ręki na dzieci – kontynuował.