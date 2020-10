Tarcze antykryzysowe skierowane do TK. RPO: Przy wszystkich naruszono konstytucję

„Zgodnie z regulaminem Sejmu, procedowanie ustaw wprowadzających zmiany w kodeksach podlega szczególnej procedurze. Regulamin przewiduje minimalne terminy, które muszą upłynąć przed poszczególnymi czytaniami ustawy oraz możliwość powołania Komisji Nadzwyczajnej” – przypomina Rzecznik Praw Obywatelskich.

Tarcze antykryzysowe wprowadziły przepisy modyfikujące Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, Kodeks karny skarbowy, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania administracyjnego. Jasno widać więc, że powinny podlegać wspomnianym szczególnym procedurom.

„Nie zostały dochowane terminy. Nie została powołana komisja”

„W przypadku wszystkich czterech zaskarżonych ustaw nie zostały dochowane terminy wynikające z regulaminu Sejmu. Nie została też powołana Komisja Nadzwyczajna” – podkreśla się w komunikacie RPO i zwraca uwagę, że fakt ten jest niezgodny z art. 7 oraz 112 Konstytucji. Przypomniano też o wyroku TK z 14 lipca 2020 roku o niezgodności jednej z ustaw z Konstytucją właśnie ze względu na sposób uchwalenia. Podkreśla, że analogiczna sytuacja występuje w przypadku czterech zaskarżonych tarcz antykryzysowych.

„Wprowadzeniu zmian w ustawach karnych »tarczami antykryzysowymi« można zatem zarzucić instrumentalne wykorzystywanie sytuacji epidemicznej do nieprzemyślanych zmian w systemie orzekania kar, a tym samym rażące naruszenie zasady prawidłowej legislacji leżącej u podstaw zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji)” – pisze Adam Bodnar we wniosku do TK.