Dr Grzesiowski: 1 listopada należy zamknąć wszystkie cmentarze

Póki co władze nie planują zamknięcia cmentarzy, ale minister zdrowia przypomniał ostatnio, że obowiązuje na nich nakaz zasłaniania ust i nosa. W rozmowie z Interią dr Paweł Grzesiowski wskazał jednak, że warto rozważyć wprowadzenie bardziej restrykcyjnych rozwiązań. – Okres Wszystkich Świętych należy rozłożyć na poszczególne weekendy, a 1 listopada zamknąć cmentarze. Trzeba zrobić wszystko, aby to święto nie odbyło się w tym roku w takiej formie jak dotychczas – stwierdził ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń.

„20 milionów ludzi zacznie się przemieszczać"

Dr Grzesiowski podkreślił, że decyzja o zamknięciu cmentarzy powinna zostać przekazana z odpowiednim wyprzedzeniem. Jego zdaniem powinno się apelować o to, by nie wyjeżdżać na Wszystkich Świętych, albo rozłożyć wyjazdy w czasie lub w obrębie np. jednego województwa. – Wszystkich Świętych to nie tylko wizyta na cmentarzu, to także spotykanie się całych rodzin, wspólne spędzanie czasu. Nagle 20 milionów ludzi zacznie się przemieszczać po całej Polsce – zaznaczył.

Rozmówca Interii wskazał także na jeszcze jeden istotny aspekt. Ze statystyk wynika, że 1 listopada oraz dniach bezpośrednio poprzedzających Wszystkich Świętych i następujących po tym dniu, dochodzi do wielu wypadków drogowych. Ich ofiary będą potrzebowały hospitalizacji, co w obliczu brakujących łóżek w szpitalach może rodzić kolejne problemy.

Niedzielski o maseczkach

– Na cmentarzach, niezależnie od strefy, w której się znajdują, obowiązuje nakaz noszenia maseczek – mówił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, ważne jest, aby Polacy wiedzieli o tym, szczególnie w kontekście zbliżającego się święta Wszystkich Świętych.

Minister zdrowia był pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej, jak będą wyglądały restrykcje w związku z epidemią koronawirusa w trakcie zbliżającego się święta Wszystkich Świętych. – W tej chwili, jeśli państwo przeanalizujecie bieżące przepisy, dotyczące obostrzeń w tym zakresie, to na cmentarzu jest obowiązek noszenia maseczki i on jest niezależny od strefy – powiedział szef MZ cytowany przez PAP.

– Myślę, że szczególnie w kontekście nadciągających świąt 1 listopada, będziemy zwracali szczególną uwagę z jednej strony na popularyzację tej informacji, ale z drugiej strony też na ten temat rozmawialiśmy z komendantem (głównym policji) i to będzie też przedmiotem zainteresowania policji – zaznaczył Niedzielski.