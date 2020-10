Konferencja premiera i ministra zdrowia. Morawiecki ogłosił, że cała Polska jest żółtą strefą

15:05 Zakończyła się konferencja Mateusza Morawieckiego i Adama Niedzielskiego. 14:51 Zasady obowiązujące w strefie żółtej, która została rozszerzona na cały kraj:

- obowiązek zakrywania ust i nosa;

- maksymalnie 75 gości podczas imprez okolicznościowych;

- 1 osoba na 4 mkw w restauracjach;

- wydarzenia kulturalne: z udziałem 25 proc. publiczności w przestrzeni zamkniętej, max. 100 osób w plenerze, 25 proc. zajętych miejsc w kinach;

- zgromadzenia do 150 osób (odległość między różnymi zgromadzeniami min. 100 m).



Zasady będą obowiązywać od 10 października. 14:45 Ministerstwo Zdrowia przedstawiło zaktualizowaną listę powiatów w strefie czerwonej. Pozostałe powiaty w kraju zostały objęte strefą żółtą.



Adam Niedzielski podkreślił, że maseczki, dystans, dezynfekcja są narzędziem walki z koronawiursem. - Liczba łóżek zwiększy się o blisko 4 tysiące miejsc. Zamiast 9 szpitali wysokospecjalistycznych będziemy mieli 16 szpitali koordynacyjnych. Jeden w każdym województwie - zapowiedział minister zdrowia. 14:39 Adam Niedzielski mówił również o rozszerzeniu strefy żółtej na terytorium całego kraju. W sobotę zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów, na mocy którego zostaną wprowadzone restrykcje.



14:35 - Strategia musi być elastyczna, otoczenie jest bardzo dynamiczne - powiedział Adam Niedzielski. 14:34 Adam Niedzielski zaznaczył, że należy poprawić naszą koordynację dotyczącą kierowania pacjentów do szpitali. - Trzeci element to jest dalsze zwiększanie udziału pracowników podstawowej opieki zdrowotnej przy opiece nad pacjentami z COVID-19 - powiedział minister zdrowia. 14:32 - Najważniejsze zmiany, które wynikają z tego, że musimy dostosować strategię do dynamicznego otoczenia, to więcej łóżek, więcej respiratorów, ale sam sprzęt nie leczy - powiedział Adam Niedzielski. 14:31 Adam Niedzielski opisał dotychczas obowiązującą strategię, którą przyjęła Polska w walce z koronawirusem. - Przyszedł czas zrewidowania strategii walki z pandemią na jesień - zapowiedział. 14:30 Teraz głos zabiera Adam Niedzielski. 14:29 - Podjęliśmy bardzo ważne decyzje - zakończył premier Mateusz Morawiecki i zapowiedział, że w sobotę zostaną przedstawione kolejne zasady walki z koronawirusem. 14:28 - Trzeba chronić naszych seniorów. To jest podstawowy wymóg na dzień dzisiejszy walki z koronawiursem - stwierdził premier i dodał, że czekamy na wynalezienie szczepionki. - Szczepionki, która z ogromną dozą prawdopodobieństwa pomoże w walce z koronawirusem. Czekamy na nią, ale nie czekamy z założonymi rękami - dodał. 14:27 - Nie widzimy na moment obecny konieczności izolowania RP, tak jak to było wiosną - powiedział Mateusz Morawiecki. 14:26 - Apelujemy o dystans, o maseczki, o utrzymanie zasad sanitarnych na podwyższonym poziomie - powiedział Morawiecki i podkreślał, że to sprawdziło się na pierwszym etapie walki z koronawirusem. 14:25 Premier podkreślił, że COVID-19 zbiera śmiertelne żniwo wśród osób starszych. -Chrońmy życie seniorów. Chrońmy życie naszych babć, naszych mam - powiedział Mateusz Morawiecki. Polityk apelował do seniorów, aby pozostawali w domach i ograniczali swoje wyjścia do sytuacji koniecznych. 14:23 - Jesteśmy kilka kroków przed brakiem łóżek, respiratorów. Będziemy czynić wszystko, aby dostępność łóżek była zapewniona - zadeklarował Mateusz Morawiecki. 14:21 - Dzisiaj cała Europa to nie tylko strefa żółta, ale w wielu krajach strefa czerwona, a więc podwyższony alert - powiedział Mateusz Morawiecki. Premier wskazał, że w Czechach wprowadzono stan nadzwyczajny, a w Paryżu - częściowy lockdown. - Nasze podejście w tym zakresie musi doprowadzić do tego, że spowolnimy przyrost zakażeń na terytorium kraju - powiedział Morawiecki. 14:19 - Nasza służba zdrowia była wydajna na tyle, żeby przyjmować wszystkich pacjentów - powiedział Mateusz Morawiecki, podsumowując dotychczasową walkę z koronawirusem. Dodał, że polskie władze będą robić wszystko, aby utrzymać taką tendencję. 14:18 Od 10 października strefa żółta zostanie rozszerzona na cały kraj - ogłosił Mateusz Morawiecki. 14:17 Premier Mateusz Morawiecki wspomniał o lockdownie i przypomniał, że polskie władze zadziałały błyskawicznie poprzez tarczę antykryzysową. - Uratowaliśmy gospodarkę w sposób bardzo widoczny - stwierdził Morawiecki i dodał, że dostępne dane wskazują, ze recesja w Polsce będzie jedną z najniższych na całym świecie. 14:15 - Mija prawie 7 miesięcy od kiedy wdrożyliśmy pierwsze obostrzenia, nakazy, zakazy, które pomogły nam z pierwszą falą walki z koronawirusem - stwierdził Mateusz Morawiecki. Premier dodał, że z drugą falą musimy się zmierzyć, korzystając z doświadczeń, które już zgromadziliśmy. 14:14 Premier polskiego rządu poinformował, że są prowadzone działania, na mocy których zwiększy się liczba łóżek dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach. - Mamy około 500 wolnych respiratorów dla chorych na COVID-19. Co stanowi około 2/3 wolnych respiratorów. Prócz tego mamy ponad 500 respiratorów w magazynach - zapewnił polityk. 14:12 Mateusz Morawiecki przypomniał, że w czwartek potwierdzono ponad 4,2 tys. przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Premier prognozował, że ta liczba może się zwiększać. - To już jest bardzo duża liczba. Chcemy, żeby nastąpiło wypłaszczenie tej liczby - powiedział premier. 14:10 Rozpoczęła się konferencja premiera i ministra zdrowia. 14:05 Jeżeli te nieoficjalne informacje się potwierdzą, to obowiązek zakrywania nosa i ust będzie obowiązywał na terenie całego kraju. 14:01 Z nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że jeszcze dziś Mateusz Morawiecki ogłosi, że cała Polska będzie żółtą strefą.



13:29 Konferencja prasowa premiera i ministra zdrowia opóźnia się. Rozpocznie się o godz. 14:00.

Zwyczajowo w czwartki resort zdrowia aktualizuje listę stref żółtych i czerwonych – powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia w związku z dużą liczba nowych zachorowań na koronawirusa. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, tym razem ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu ma towarzyszyć premier Mateusz Morawiecki. Konferencja z udziałem szefa rządu została zaplanowana na godzinę 14:00. Czwartek jest kolejnym dniem, kiedy padł rekord zachorowań w Polsce – w ciągu ostatniej doby potwierdzono 4 280 nowe przypadki SARS-CoV-2. Równocześnie rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach i respiratorów.