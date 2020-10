Od 10 października strefa żółta zostanie rozszerzona na całą Polskę

W czwartek 8 października padł kolejny rekord liczby nowych zakażeń w Polsce. W ciągu doby odnotowano 4280 nowych zakażeń koronawirusem (wzrost o ponad 30 proc. w porównaniu do środy 7 października). Tego samego dnia, podczas konferencji premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, ogłoszono szereg nowych restrykcji w kraju, a także nową listę stref żółtych i czerwonych, w których obowiązują dodatkowe restrykcje.

Premier Mateusz Morawiecki mówił, że przy obecnym trendzie liczba nowych zakażeń może się podwajać niezwykle szybko, dlatego też zaproponowano działania, które mają „wypłaszczyć” tę tendencję. Szef rządu powiedział też wprost: – Jesienią ta druga fala (koronawirusa – red.) do nas dotarła.

Koronawirus w Polsce. Cały kraj ogłoszony „strefą żółtą” od 10 października

W związku z ostatnimi wzrostami liczby nowych zakażeń premier ogłosił, że podjęto decyzję o tym, że na terenie całej Polski będą obowiązywały zasady, które dotychczas stosowano w tzw. strefach żółtych. Ta zmiana wejdzie w życie w sobotę 10 października.

– Od 10 października wprowadzamy zasady strefy żółtej na cały kraj. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej i komunikacji. W strefie żółtej mielibyśmy ok. 100 powiatów, dlatego zdecydowaliśmy się na to jasne rozwiązanie – powiedział Mateusz Morawiecki. Premier zaapelował, by przestrzegać zasad sanitarnych, izolować się w miarę możliwości i przede wszystkim: zakrywać usta i nos.

Cała Polska w żółtej strefie. Co się zmieni?

W przypadku stref żółtych zmienią się dotychczasowe zasady. Wśród zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w rygorach stref żółtych znalazły się: