Obowiązek noszenia maseczek w całym kraju. Kto jest z niego zwolniony?

Policja będzie dużo bardziej rygorystycznie karać za brak maseczki. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził dziś strefę żółtą na terenie całego kraju. Co oznacza, że nos i usta trzeba będzie zakrywać nie tylko w sklepach, galeriach handlowych czy środkach komunikacji miejskiej, ale również na świeżym powietrzu.

Bardziej restrykcyjne kary

Policja zamierza zmienić proporcje pouczeń do mandatów, mówił wczoraj komendant główny policji Jarosław Szymczyk. – Intensywność działań jest na wysokim poziomie, natomiast chodzi o odwrócenie proporcji, jeśli chodzi o podejście do osób, które łamią przepisy – powiedział. – Dziś 80 proc. to są pouczenia, a 20 proc. skutki finansowe przede wszystkim dla osób łamiących przepisy. Kiedy wzrasta liczba zakażeń, musimy te proporcje przynajmniej odwracać – dodał.

Kto może chodzić bez maseczki?

Do tej pory, wiele osób, także młodych i zdrowych pytanych o brak maseczki, tłumaczyło się chorobami, w tym np. astmą. Teraz ma się to zmienić.

Co z osobami, którym lekarz faktycznie odradza noszenie maseczki? Oczywiście będzie to nadal możliwe. Aby jednak w razie kontroli uniknąć mandatu, od soboty 10 października niezbędne będzie przedstawienie kontrolującym policjantom zaświadczenia od lekarza.

Według oficjalnych informacji rządu, z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są osoby, które mają: