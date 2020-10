Mieli pracować przy budowie fabryki polimerów. W Gryficach zakaziło się 33 Hindusów

W czwartek 8 października w Polsce odnotowano rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem – 4280. Jak zauważył Onet, sporo jak na jedno miasto, bo aż 33, potwierdzono w Gryficach (woj. zachodniopomorskie). Portal ustalił, że wszystkie dotyczą mężczyzn w młodym lub średnim wieku.

Koronawirus w Gryficach. Onet: Zakażonych jest 33 Hindusów

„Chodzi o Hindusów, którzy przyjechali do Polski pracować przy budowie fabryki polimerów w Policach” – czytamy. Gdy przyjeżdżali do Polski (pracowników z Indii jest blisko stu), musieli odbyć kwarantannę, a ich pracodawca zorganizował izolację na terenie powiatu gryfickiego. Onet dowiedział się w sanepidzie, że to pracodawca sam zlecił przetestowanie pracowników. Teraz okazało się, że spośród ponad 90 z nich aż 33 ma koronawirusa.

Inwestycję w Policach Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło w czerwcu tego roku. Jak zapowiadano: „Grupa Azoty rozpoczęła prace przy realizacji jednego z największych obecnie projektów w branży chemicznej w całej Europie Centralnej pod nazwą „Polimery Police”. Budżet przedsięwzięcia wynosi aż 1,52 mld euro, czyli około 7 mld złotych”.