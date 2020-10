38 miast i powiatów w czerwonej strefie. Oto aktualna lista

W czwartek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu obowiązuje od soboty każdego z nas w całej Polsce. Poniżej najnowsza lista stref czerwonych, gdzie obowiązują dodatkowe ograniczenia:

Strefa czerwona - aktualna lista

województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;



województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;

województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;

województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;

województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;

województwo opolskie: powiat oleski;

województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;

województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;

województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;

województwo śląskie: powiat kłobucki;

województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;

województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;

województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;

województwo zachodniopomorskie: Koszalin.

Alert RCB dla mieszkańców czerwonych stref

Od piątku 9 października Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało wiadomości SMS do mieszkańców powiatów, które weszły do strefy czerwonej, aby pamiętali o nowych obostrzeniach. W wiadomości SMS znajdzie się link do dedykowanej zakładki na stronie www.gov.pl/koronawirus. Dzięki temu szybko będzie można sprawdzić, jakie obostrzenia będą obowiązywać w twoim powiecie.

Strefa czerwona - jakie obostrzenia?

W strefie czerwonej obowiązuje m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 m kw. W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub w innych obiektach kultu dopuszczalne jest 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i w weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej konieczne będzie zakrywania nosa i ust.