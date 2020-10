Cały kraj żółtą strefą. Nowe zasady w lokalach gastronomicznych

– Druga fala epidemii w nas uderza, musimy postępować w sposób odpowiedzialny – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. Od 10 października obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa. Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej. Strefa żółta zostaje rozszerzona na cały kraj. Oznacza to zmiany w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych.

Lokale gastronomiczne – nowe zasady

Aby zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa, w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły być otwarte w określonych godzinach – od 6:00 do 22:00. Na terenie całego kraju w tego typu miejscach należy zachować bezpieczną odległość – na 1 osobę powinno przypadać co najmniej 4 m2. Również w całym kraju w lokalach gastronomicznych i innych zamkniętych pomieszczeniach nie można udostępniać miejsc do tańczenia.

Koronawirus w Polsce

W czwartek 8 października w Polsce po raz kolejny odnotowano rekord nowych dziennych zakażeń koronawirusem. 4280 nowych przypadków zakażeń to nowy rekord i pierwszy raz, kiedy dzienna liczba zachorowań przekroczyła 4 tysiące. Jak dodano, 8 października zmarło z powodu zakażenia 76 osób. Poprzedni rekord padł dzień wcześniej, kiedy liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce wyniosła 3003.