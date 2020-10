Mocne słowa Tyszkiewicza o konferencji Morawieckiego: Obrzydliwa propaganda sukcesu w czasie totalnej porażki

W czwartek 8 października Mateusz Morawiecki oraz Adam Niedzielski mówili podczas konferencji prasowej m.in. o nowych obostrzeniach wprowadzonych w związku ze wzrostem nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. W ostrych słowach wystąpienia premiera oraz ministra zdrowia skomentował Wadim Tyszkiewicz.

„Nie da się już tego słuchać. Obrzydliwa totalna propaganda sukcesu w czasie totalnej porażki. Jak panu premierowi nie wstyd? Kłamstwo za kłamstwem. Manipulacja za manipulacją” – ocenił senator. W dalszej części swojego wpisu na Facebooku przypomniał słowa szefa rządu z czasów kampanii wyborczej, kiedy to stwierdził, że „koronawirus jest już w odwrocie i nie należy się go bać”. „Kiedy Morawiecki odtrąbił z uśmiechem, tuż przed wyborami, koniec pandemii, Polacy, szczególnie ci starsi, uwierzyli w te brednie i poszli na wybory. Wmawiano nam, że polski rząd stanął na wysokości zadania, że inne kraje są beznadziejne, ale nasz kraj pod przywództwem najjaśniejszego przywódcy nawet z zarazą sobie poradził najlepiej, najszybciej, najskuteczniej... że panikarze powinni włożyć sobie lód w majtki (Pinkas). Szumowski porównywał COVID-19 do zwykłej grypy, a Kaczyński ostentacyjnie zdejmował maseczkę, kiedy inni za brak maseczki byli karani mandatami” – napisał senator.

„Ta prymitywna propaganda trwa nadal, a ludzie jak w jakimś amoku, jakby byli zaczadzeni, dalej wierzą tym hochsztaplerom. Dokąd zmierzasz, Polsko?” – podsumował Wadim Tyszkiewicz.