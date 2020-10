Mocny wpis Tuska. Karczewski oburzony: Karygodne, znowu jątrzy

W czwartek wieczorem były szef Rady Europejskiej Donald Tusk odniósł się do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa w naszym kraju. „Duda radośnie komentuje sportowe wydarzenia, uśmiechnięty Morawiecki ogłasza kolejne sukcesy, Kaczyński schował się w nowym gabinecie. Wirus zabił prawie trzy tysiące Polaków i zabija dalej. Zaraza” – napisał na Twitterze.

Do wpisu odniósł się na antenie TVP Info senator Stanisław Karczewski z PiS. – Karygodny, krytyczny, znowu jątrzący. No więc, panie Donaldzie, niech pan już zamilknie i nie mówi do nas takim językiem – skomentował. – My chcemy spokoju i ponadpolitycznego konsensusu nad tym, w jaki sposób walczyć z koronawirusem. Tu nie ma żadnej polityki. Tu jest kwestią nasze życie – tłumaczył rząd były marszałek Senatu.