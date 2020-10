Wraca zdalna edukacja? RMF FM nieoficjalnie: Zacznie się od najstarszych uczniów

RMF FM ustalił, że rząd planuje model w bardziej ograniczonej formule, niż miało to miejsce podczas pierwszej fali koronawirusa. Wówczas wszystkie placówki oświatowe nie funkcjonowały stacjonarnie.

Teraz taka sytuacja ma się powtórzyć w przypadku studentów i najstarszych uczniów. Dzieci uczęszczające do podstawówek, czy też przedszkoli lub żłobków mają wciąż chodzić do szkół. Zdaniem stacji, model taki ma być nieuciążliwy dla rodziców, którzy przy zamkniętych żłobkach i przedszkolach musieli reorganizować swoją pracę, by zająć się małymi dziećmi.

Rzecznik rządu: Od soboty możliwe nowe obostrzenia

RMF FM podaje, że ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w sobotę. Ustalenia te pokrywają się z wypowiedzią rzecznika rządu Piotra Müllera w radiowej Jedynce. Müller nie wykluczył wprowadzenia dodatkowych restrykcji, mimo że dzień wcześniej premier Morawiecki i minister zdrowia informowali o długiej liście nowych regulacji. Nad ostatecznym kształtem zmian wciąż toczą się prace.