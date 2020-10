Kolejny rekord zakażeń, ponad 4,7 tys. nowych przypadków. Zmarły 52 osoby

W piątek 9 października Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 4739 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Resort zdrowia podał również dane na temat liczby zgonów zmarły 52 osoby. Sześć z nich z powodu COVID-19, a 46 miało choroby współistniejące.

Jak dotąd w Polsce odnotowaliśmy 116 338 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 2 919 osób (od początku pandemii).

To oznacza, że dotychczasowy rekord liczby zakażeń został pobity w zaledwie dobę. Jeszcze w czwartek 8 października wykryto 4280 przypadków koronawirusa, co było rekordem. 8 października poinformowano również o 76 ofiarach pandemii koronawirusa (to dotychczas największa liczba zgonów w ciągu doby).

Nowe zakażenia w województwach

Ministerstwo Zdrowia wskazało, z których województw pochodziły poszczególne przypadki zakażenia koronawirusem. W kolejności od największej liczby nowych przypadków lista przedstawia się następująco:

małopolskie (724),

mazowieckie (521),

śląskie (490),

wielkopolskie (436),

pomorskie (388),

podkarpackie (368),

łódzkie (363),

kujawsko-pomorskie (324),

dolnośląskie (250),

świętokrzyskie (192),

lubelskie (185),

zachodniopomorskie (130),

podlaskie (117),

opolskie (116),

warmińsko-mazurskie (102),

lubuskie (33).

Epidemia koronawirusa. Sytuacja w Polsce 9 października

Przed podaniem danych o liczbie nowych zakażeń Ministerstwo Zdrowia podsumowało, jak wygląda sytuacja w szpitalach. Z najnowszych informacji wynika, że pod respiratorami jest 320 osób z COVID-19 i jest zajętych 4 407 łóżek dla pacjentów z koronawirusem.

W porównaniu do czwartkowych danych zajęte zostały kolejne 24 respiratory, a zajęte zostało 269 łóżek. Blisko 190 tys. osób jest obecnie objętych kwarantanną.