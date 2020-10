Marek Posobkiewicz: 2-3 miliony Polaków mogło mieć kontakt z koronawirusem

Zdaniem specjalisty, nigdy nie możemy być pewni, czy na swojej drodze nie spotkamy osoby, która bezobjawowo przechodzi koronawirusa. Pytany o skuteczność maseczki w kontakcie z taką osobą dodał: – Porównajmy maseczki do pasów bezpieczeństwa w samochodzie. Wydaje się, że nie w każdej sytuacji pasy są potrzebne. Moglibyśmy na krótkich odcinkach, tylko po mieście ich używać, ale nigdy nie wiemy, kiedy spotka nas taka sytuacja, kiedy będziemy musieli gwałtowanie zahamować albo będzie kolizja z innym pojazdem. Właśnie wtedy te pasy nas chronią. Podobnie jest z maseczką, która chroni osobę, która ma ją założoną i wszystkich wokół.

– Ludzi po kontakcie z koronawirusem może być w Polsce 2-3 miliony – ocenił.

Poseł źródłem masowych zakażeń?

Posobkiewicz był także pytany o sprawę posła PiS Przemysława Czarnka. Jak opisała „Gazeta Wyborcza” zakażony koronawirusem polityk odwiedził w szpitalu swoją babcię. Po tej wizycie na oddziale wybuchła epidemia – przekonywała gazeta.

– W tym przypadku bzdurą byłoby podejrzewać pana posła Przemysława Czarnka o to, że był źródłem. Jeżeli (...) było tam 90 proc. zakażonych spośród pacjentów i duża część personelu, to on musiałby tam jako zakażony pojawić się już kilka tygodni wcześniej, co wiadomo, że jest niemożliwe. Gdyby była jedna osoba, z którą on się kontaktował kilka dni temu i ona w tej chwili byłaby zakażona, to można byłoby podejrzewać, że on ją zakaził – uważa były szef GIS.