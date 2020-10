Na ulice wracają maseczki. Lekarze nie chcą wystawiać zaświadczeń

Przypomnijmy, że podczas wspólnej konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa policji Jarosława Szymczyka padły zapowiedzi o bezwzględnym karaniu osób, które przemieszczają się w przestrzeni publicznej bez maseczki. Dodatkowo, premier Mateusz Morawiecki poinformował w czwartek, że od soboty cała Polska znajdzie się w żółtej strefie. Oznacza to, że maseczkę będziemy musieli zakładać również na świeżym powietrzu. Z tego obowiązku mają być zwolnione jedynie te osoby, które uzyskają lekarskie uzasadnienie tej decyzji. I tu pojawia się problem.

Lekarze nie chcą wystawiać zaświadczeń

Jak podaje prawo.pl, w przychodniach rozdzwaniają się telefony m.in. od astmatyków, którzy próbują się dowiedzieć, kto może wystawić wskazany dokument. Szefowa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia Bożena Janicka w rozmowie z serwisem wskazuje, że istnieje jedynie niewielka grupa osób wymienionych w przepisach, którym można wystawić takie zaświadczenie. Chodzi o osoby z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi samodzielne zasłanianie twarzy.

– Nie wystawiamy zaświadczeń zwalniających kogokolwiek z obowiązku noszenia maseczki. Jeżeli dana osoba jest zdolna wyjść z domu, to nie ma przeciwwskazań do zakrywania nosa i ust. Poza wąską grupą osób wskazanych jako zwolnione z obowiązku, nie ma żadnej innej listy przeciwwskazań do noszenia maseczki. Nie ma w innym akcie prawnym wskazanych innych chorób, z powodu których pacjent nie mógłby nosić maseczki – podkreśla.

Co z astmatykami?

Astma, choroby płuc np. POCHP, choroby serca – lista dolegliwości, które mogą powodować problemy z oddychaniem nie jest krótka. Czy wobec tego astmatyk nie dostanie zaświadczenia o możliwości chodzenia bez maseczki?

Zdaniem Janickiej nie ma podstaw prawnych do wystawiania zaświadczeń osobom chorym na wyżej wymienione choroby. Podobnego zdania są także prawnicy. Pytany o to specjalista od prawa medycznego dr n. praw. Sebastian Sikorski argumentuje, że w ramach obecnych przepisów lekarze nie mają żadnego obowiązku wystawiania takich zaświadczeń. Powołuje się przy tym na art. 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.