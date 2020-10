Wysokie nagrody w Ministerstwie Zdrowia. Posłowie KO wskazują kwoty. „Niebywały skandal”

W piątek posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński (Inicjatywa Polska) i Michał Szczerba (Platforma Obywatelska) zjawili się w Ministerstwie Zdrowia, by – jak zapowiadali – poznać strategię resortu na walkę z COVID-19. Wcześniej politycy PO przeprowadzili „audyt” (kontrole poselskie) we wszystkich ministerstwach.

Gdy posłowie weszli do resortu (informowali, że dotarli tam około 8), Szczerba opowiadał, że „mają wrażenie całkowitego chaosu i całkowitej improwizacji” w ostatnich dniach. – Na razie nie ma żadnego ministra, pani dyrektor generalna, która nam udostępnia informacje dopiero jedzie do ministerstwa (...). A chcemy jasną odpowiedź, jaka jest strategia – dodawał Joński.

Posłowie KO: Urzędnicy MZ dostali wysokie nagrody

Później duet posłów nagłośnił na Twitterze i na konferencji, że otrzymał pismo sygnowane przez wiceministra zdrowia Waldemara Kraskę ws. nagród, jakie przyznawano w resorcie od 1 stycznia 2020 do 16 września 2020 roku. Kraska wskazał, że sekretarzom i podsekretarzom stanu nie wypłacono żadnych pieniędzy.

Natomiast w piśmie pada:

Dyrektorzy oraz zastępcy dyrektorów Biura Administracyjnego, Biura Komunikacji oraz Biura Ministra funkcjonujących w Ministerstwie Zdrowia, a także dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 16 września 2020 r., otrzymali nagrody na poziomie dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto.

Szczerba wskazał, że pensja dyrektorska w Ministerstwie Zdrowia to około 13 tys. zł. Można więc łatwo policzyć, że jednorazowa nagroda to kwota rzędu 26 tys. zł. Istnieje natomiast inny problem: nie wiadomo, kiedy dokładnie wypłacono nagrody. W piśmie wiceministra Kraski jest jedynie potwierdzenie, że wypłacono je w okresie między styczniem a wrześniem. Niewykluczone, że nagrody zostały przyznane na początku roku. Szczerba i Joński domagali się, by urzędnicy zwrócili nagrody.

– Mamy szalejącą pandemię, nie mamy respiratorów, nie mamy strategii, ale mamy nagrody. Jest to niebywały skandal – grzmiał Szczerba.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia odpowiada na zarzuty

Fakt otrzymania nagrody potwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Był pytany o to przez dziennikarzy podczas piątkowej konferencji prasowej, na której zarzucał posłom, że to nie oni są od oceniania jego pracy, a jego przełożeni lub dziennikarze. – Dostałem nagrodę (...). Jeśli państwo mnie ocenicie źle to oczywiście te nagrody zwrócę – powiedział.

Andrusiewicz nazwał też działania posłów KO „lansowaniem się”.