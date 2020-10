Poważne problemy byłego premiera? Do sądu trafił drugi akt oskarżenia

W czwartek 8 października przed stołecznym sądem toczyła się kolejna rozprawa w sprawie między Kazimierzem M. i jego byłą żoną Izabelą O. Były szef polskiego rządu stanął przed sądem za to, że nie płacił swojej byłej wybrance alimentów w okresie od marca 2017 do września 2019 roku. Jak podaje Gazeta Wyborcza, łączna kwota zaległości to 124 tys. złotych. – Prokuratura udowodniła, że nie płacę, ale nie przedstawiła ani jednego dowodu, że uchylam się od płacenia alimentów. Są na to wyroki Sądu Najwyższego, które wskazują, że karać należy tych, którzy się uchylają, a nie wszystkich, którzy nie płacą – argumentował przed sądem były premier. Jak tłumaczył, chciał płacić, jednak nie miał z czego, ponieważ w ostatnich latach jego przychody spadły. Deklarował, że proponował ugodę, jednak została ona odrzucona przez Izabelę O.

Akta dwóch spraw zostaną połączone

W trakcie ostatniej rozprawy prokurator nie odczytała zarzutów aktu oskarżenia. Tymczasem jak podaje Gazeta Wyborcza, kilka dni temu o sądu wpłynął kolejny akt oskarżenia w sprawie niepłacenia alimentów przez byłego premiera – tym razem chodzi o okres od września 2019 do maja 2020 roku. Został on sporządzony przez Prokuraturę Rejonową z warszawskiej Ochoty. Akta dwóch spraw zostaną połączone i proces rozpocznie się pod koniec listopada. – Do sądu został skierowany akt oskarżenia przeciwko panu Kazimierzowi M. o niealimentację. Przestępstwo jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub do roku więzienia – powiedziała „Super Expressowi” prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.