Zamieszanie wokół testów na koronawirusa. Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przekazało w piątek, że w Polsce w ciągu doby wykonano ponad 21,5 tys. testów na koronawirusa. Wzbudziło to spore zainteresowanie, ponieważ przy takiej liczbie wykonanych testów odnotowano 4739 nowych przypadków zakażenia. Oznaczało to, że na 21,5 tys. testów blisko 22 proc. z nich dało wynik pozytywny. Dzień wcześniej przeprowadzono natomiast 44,1 tys. testów (w czwartek 8 października), a resort zdrowia informował o 4280 nowych zakażeniach. To daje z kolei zaledwie ponad 9 proc. pozytywnych wyników.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia komentując mniejszą liczbę testów powiedział, że najprawdopodobniej nie zliczono testów z czterech województw. – Mamy cztery województwa, w których laboratoria mogły nie wpisać poprawnie liczby wykonanych testów. (...). Czekamy na cztery województwa, w których taka korekta najprawdopodobniej zajdzie. Wówczas wyślemy państwu prawidłowe dane o liczbie wykonanych testów – stwierdził Wojciech Andrusiewicz.

Liczba testów skorygowana

Popołudniu Ministerstwo Zdrowia poprawiło wcześniejsze dane. Informujemy, że po korektach z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego, sumaryczna liczba przeprowadzonych testów na koronawirusa to 30,4 tys. - przekazał resort zdrowia. Łączna liczba pozytywnych testów przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby to 4739. Odnotowano również 52 kolejne zgony związane z COVID-19.