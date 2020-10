„Superniania” wkracza w świat polityki. Dorota Zawadzka dołączyła do partii

„Pochwalę się a co... Jestem od dziś w okresie próbnym w Zielonych. Jak się sprawdzę, będę za 90 dni pełnoprawną członkinią. Teraz poznaję ludzi, struktury, zasady, szczegóły programu i zastanawiam się jak dobrze pokazać to co ja bym chciała robić i jak” – napisała na Twitterze Dorota Zawadzka, czyli psycholog, która szerszej publiczności jest znana jako „Superniania” z programu TVN. Ugrupowanie, które założono w 2003 roku, a zarejestrowano rok później, wchodzi w skład Koalicji Obywatelskiej. Obecnie w parlamencie partię reprezentują: Tomasz Aniśko, Urszula Zielińska oraz Małgorzata Tracz.

W rozmowie z polsatnews.pl wspomniana Tracz, że każda osoba zapisująca się do Zielonych najpierw odbywa spotkania z przedstawicielami lokalnego koła. Zawadzka będzie uczestniczyła w tych organizowanych przez koło Warszawa-Centrum. – To będą spotkania, opowiadanie o naszej działalności, angażowanie w lokalne prace koła, a także w prace ogólnopolskie. Jeśli Dorota Zawadzka wyrazi wolę i członkowie zarządu koła stwierdzą, że jest zaangażowana w pracę, zostanie do partii przyjęta – wyjaśniła.