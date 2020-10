Polska od dzisiaj jest żółtą strefą. Co się zmienia?

Od soboty 10 października cała Polska jest żółtą strefą. Wyjątkiem są jedynie powiaty objęte strefą czerwoną, gdzie obostrzenia są jeszcze dalej idące. Co oznacza żółta strefa? Czy trzeba nosić maseczkę na świeżym powietrzu? Przypominamy najważniejsze zasady obowiązujące od dzisiaj na terenie niemal całego kraju.

Strefa żółta – co to oznacza? Jakie restrykcje?

Na terenie stref czerwonych restauracje, puby i bary będą mogły pracować w godzinach 6.00-22.00, z wyjątkiem dostawy żywności i produktów wydawanych na wynos. Największe zmiany czekają jednak strefę żółtą. Tam będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu. Obowiązkowo też każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał na żądanie policji lub straży gminnej, okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego niepełnosprawność. Równocześnie jednak nie trzeba będzie zakrywać ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego albo plaży.

Żółta strefa – wesela. Ilu gości można zaprosić?

Już wcześniej Ministerstwo Zdrowia zapowiadało także zmiany w organizacji wesel i przyjęć okolicznościowych. Restrykcje mają dotyczyć ograniczenia liczby osób biorących udział w tego typu zgromadzeniach: w strefie czerwonej do 50, żółtej do 75, pozostałej części kraju do 100 osób. Z zapowiedzi resortu zdrowia wynika, że o ile obostrzenia dotyczące maseczek mają zacząć obowiązywać już od najbliższej soboty – 10 października, tak restrykcje ograniczające liczbę gości na weselach wejdą z tygodniowym opóźnieniem – od 17 października.

Żółta strefa – czy siłownie będą otwarte?

W związku z wprowadzeniem żółtej strefy na terenie całego kraju, siłownie i kluby fitness będą działały na nowych zasadach. Cześć z nich będzie się pokrywała z tym, do czego przyzwyczajone są już osoby, które uczęszczały do tych miejsc po 1 czerwca, czyli od momentu, gdy branża ta dostała pozwolenie na wznowienie działalności po lockdownie.

Użytkownicy muszą więc pamiętać o odkażaniu urządzeń i sprzętów, z których korzystali. Obowiązuje także zachowanie odstępu jednego miejsca w przypadku ćwiczenia na urządzeniach takich jak rowery stacjonarne, czy bieżnie. Operatorzy siłowni są zobowiązani do wyłączenia co drugiego z tego typu urządzeń.

Z nowych zaleceń wiemy, że w klubach fitness i siłowniach wprowadzone zostały ograniczenia w liczbie osób, które mogą zostać wpuszczone jednocześnie. W przypadku strefy żółtej ten limit to jedna osoba na 7 m kw. powierzchni. W przypadku strefy czerwonej zasady są jeszcze bardziej rygorystyczne i wynoszą jedną osobę na dziesięć m kw. Cześć firma zarządzających klubami postanowiła wprowadzić także obowiązek noszenia maseczek w lobby.