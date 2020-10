Dworczyk skończył kwarantannę po pięciu dniach. „Dzięki za falę hejtu”

Przemysław Czarnek w poniedziałek 5 października poinformował, że ma koronawirusa. Okazało się, że wcześniej kontakt z zakażonym ministrem mieli m.in. Michał Dworczyk, Jacek Sasin, Dariusz Piontkowski czy Artur Dziambor. Zgodnie z przepisami zalecono im kwarantannę, ale Dworczyk już w piątek 9 października wziął udział w posiedzeniu Rady Ministrów, co nagłośnił wspomniany wcześniej Dziambor.

Wystarczy wniosek?

Poseł Konfederacji udostępnił na Twitterze wpis z konta partii rządzącej i zadał szefowi kancelarii premiera dwa pytania. „Czy to jest zdjęcie z dzisiejszego spotkania? Jeżeli tak: Jak uzyskać zwolnienie z kwarantanny? Pytam, bo wiem, że wpadł Pan w kwarantannę tego samego dnia, co ja i zgodnie z waszym rozporządzeniem mamy jeszcze do odsiadki 5 dni” – napisał.

W odpowiedzi Dworczyk potwierdził, że fotografię wykonano w trakcie piątkowego posiedzenia. Dodał, że zwolnienie z kwarantanny można uzyskać po złożeniu wniosku w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. „Dzięki rozporządzeniu zapewniona jest ciągłość funkcjonowania szeregu instytucji, m.in. personelu medycznego oraz administracji” – podkreślił.