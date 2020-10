Nie żyje 30-letni nauczyciel ze szkoły podstawowej. „SE”: Miał koronawirusa

„Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi, nauczyciela SP5 Kamila Pietrzyka. Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere słowa wsparcia i otuchy dla Rodziny, bliskich i przyjaciół Kamila” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu. To właśnie w tamtej szkole wśród grona pedagogicznego wykryto koronawirusa, a dyrekcja podjęła decyzję o zamknięciu budynku i wprowadzeniu lekcji zdalnych.

„Leżał pod respiratorem”

Zajęcia miały być prowadzone przez internet do 5 października. Po wykryciu koronawirusa u kilku nauczycieli podjęto decyzję o przedłużanie zdalnego nauczania do 12 października. Z informacji przekazanych przez „Super Express” wynika, że wśród nauczycieli ze zdiagnozowanym COVID-19 miał być również Kamil Pietrzyk. – Leżał pod respiratorem, jego stan był ciężki. Niestety, zakończyło się to tragicznie – powiedział informator dziennika.

Podobne informacje przekazał lokalny portal kulturalnezawiercie.pl. Serwis przypomniał, ze Pietrzyk był nie tylko nauczycielem języka polskiego, ale również poetą i dziennikarzem. Po tym, jak jego stan się pogorszył, 30-latek miał zostać przetransportowany do szpitala w Tychach, gdzie zmarł w sobotę 10 października.