Platforma Obywatelska atakuje premiera. „Tragikomedia Morawieckiego”

– Coraz mniej obawiamy się tego wirusa i to jest dobre podejście, bo on jest w odwrocie – przekonywał Mateusz Morawiecki w lipcu. – Cały czas mamy do czynienia z rozszerzaniem się tej pandemii. Wirus rozprzestrzenia się bardzo szybko – mówił z kolei podczas sobotniej konferencji prasowej, zachęcając seniorów do pozostania w domach. Obie wypowiedzi premiera zestawiła Platforma Obywatelska.

Na twitterowym koncie partii pojawił się niespełna minutowy spot, w którym „oddano głos” właśnie szefowi rządu. „Tragikomedia Morawieckiego nie ma końca. Premier Mateusz Morawiecki jeszcze kilka miesięcy temu zapewniał nas, że pandemia jest w odwrocie. Kolejny raz rzeczywistość okazała się inna: notujemy rekordy zakażeń i zgonów spowodowane koronawirusem” – czytamy w opisie do filmiku.

Ponad 4 tys. nowych przypadków

W ciągu ostatniej doby zanotowano 4 178 nowych zakażeń – podało Ministerstwo Zdrowia. To spory spadek w porównaniu do soboty, gdy informowaliśmy o 5 300 wykrytych przypadkach. Zmarły kolejne 32 osoby. Nowe przypadki zakażenia dotyczą osób z województw: małopolskiego (685), mazowieckiego (433), wielkopolskiego (380), śląskiego (354), pomorskiego (331), podkarpackiego (315), łódzkiego (314), lubelskiego (304), dolnośląskiego (186), zachodniopomorskiego (155), świętokrzyskiego (152), kujawsko-pomorskiego (136), opolskiego (123), podlaskiego (110), warmińsko-mazurskiego (106), lubuskiego (94).

Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 29 osób. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 125 816, a przypadków śmiertelnych – do 3 004.