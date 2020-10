W Świnoujściu rozpoczęła się neutralizacja największej bomby lotniczej. Odłamki mogą zostać rozrzucone w promieniu 2 km

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypominają o rozpoczętych właśnie pracach nad neutralizacją bomby Tallboy na Kanale Piastowskim w okolicach Świnoujścia. Jest to największa w historii bomba lotnicza. Jej długość to ponad 6 metrów, a waga to blisko 5,5 tony. W niewybuchu może się znajdować nawet 2,4 tony materiałów wybuchowych. W rozsyłanych alertach RCB mieszkańcy powiatu Świnoujście proszeni są o niezbliżanie się do rzeki Świny na 3 km i stosowanie się do komunikatów służb pracujących na miejscu. W operację zaangażowane są jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

W godzinach pracy

Co ciekawe, prace nad neutralizacją ładunku wybuchowego będą trwały przez cztery dni (z założonymi dniami rezerwowymi), ale tylko w godzinach od 7 do 17. Jak mówią saperzy zaangażowani w pracę, chodzi o to, aby ułatwić ewakuację z miejsca zagrożonego trafieniem przez odłamki. Osoby mieszkające w okolicy, codziennie będą mogły normalnie udać się do szkoły, czy pracy, a po 17 wrócić do domu.

Służby proszą też, aby nie bagatelizować sprawy. Tego typu akcja będzie przeprowadzana bowiem po raz pierwszy, a w przypadku niewybuchów zawsze istnieje możliwość, że ich poruszenie spowoduje eksplozję. Neutralizacja ładunku nastąpi metodą deflagracji, czyli jak tłumaczy cytowany przez onet.pl chorąży marynarki Michał Jodłoski, dowódca 41. Zespołu Rozminowania Grupy Nurków Minerów ze świnoujskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, która przeprowadzi akcję, wypalania ładunku wybuchowego znajdującego się wewnątrz bomby.

Co, jeśli się nie uda?

W wywiadzie dla onetu chorąży Michał Jodłoski powiedział także o wynikach symulacji potencjalnego wybuchu, które przeprowadzono. Jeśli akcja się nie powiedzie i ładunek zostanie przypadkowo zdetonowany, to odłamki bomby mogą zostać rozrzucone na obszarze nawet 2 km.