Koalicja Obywatelska chce pilnego posiedzenia Sejmu

Wniosek w imieniu Koalicji Obywatelskiej złożył Cezary Tomczyk. Poinformował o tym na Twitterze poseł Michał Szczerba. „Apeluję o podjęcie prac w Komisji Finansów nad projektem złożonym przez nas 28 kwietnia. Potrzebne są obowiązkowe testy dla zatrudnionych w DPS-ach i szpitalach” – napisał. Zdaniem Koalicji Obywatelskiej Polska nie jest odpowiednio przygotowana na walkę z epidemią koronawirusa. Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu miałaby zostać omówiona długofalowa strategia radzenia sobie z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

Szef klubu KO Cezary Tomczyk mówił dziennikarzom, że ostatnie miesiące były dobrym czasem na przygotowanie się na druga falę. „To był taki czas, te ostatnie pięć miesięcy, żeby wyciągnąć wnioski. To był taki czas, kiedy można było dokonać – poza normalnym systemem zamówień publicznych – zakupów dodatkowych respiratorów, szczepionek, maseczek, testów. To był taki czas, który był czasem testu dla polskiego rządu i dzisiaj z wielkim smutkiem muszę przyznać, że polski rząd tego testu na przygotowanie Polski do drugiej fali zachorowań na koronawirusa po prostu nie zdał” – cytuje wypowiedź posła Radio Zet.

Cały kraj w żółtej strefie

Od końca września obserwujemy w naszym kraju rekordowe liczby zakażeń koronawirusem. W sobotę 10 października odnotowano ponad pięć tysięcy nowych przypadków, przybywa również ofiar śmiertelnych. W związku z tym zaostrzono restrykcje na terenie całego kraju. W Polsce obowiązuje żółta strefa, co oznacza m.in. obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, także na świeżym powietrzu.