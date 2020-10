Wielki powrót Michała Wosia. Polityk otrzymał stanowisko w Ministerstwie Sprawiedliwości

Od czerwca 2019 roku do marca 2020 roku Michał Woś był był ministrem odpowiedzialnym za pomoc humanitarną, zaś następnie od marca do października 2020 r. sprawował funkcję ministra środowiska. W ramach rekonstrukcji rządu resort ten został połączony z Ministerstwem Klimatu, na czele którego stanął Michał Kurtyka. Michał Woś pozostanie jednak w rządzie.Polityk Solidarnej Polski poinformował za pośrednictwem Twittera, że Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Woś był już wiceministrem

Dla Michała Wosia nie będzie to pierwsza przygoda z resortem kierowanym przez Zbigniewa Ziobro. Urodzony w 1991 roku polityk z Ministerstwem Sprawiedliwości jest związany od 2015 roku. Najpierw pracował jako doradca ministra, później szef jego gabinetu politycznego. Był też członkiem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. W latach 2017-2018 był wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym m.in. za informatyzację wymiaru sprawiedliwości - zajmował się m.in. przygotowaniem rejestru pedofilów, nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzającą w pełni zinformatyzowane postępowanie rejestrowe, a także wdrożeniem systemu losowego przydziału spraw sędziom.