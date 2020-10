Bydgoszcz. Zmarł 20-letni uczeń szkoły specjalnej. Był zakażony koronawirusem

Prezydent Bydgoszczy Rafał Burski zamieścił na swoim profilu wpis, w którym poinformował o śmierci jednego z uczniów, u którego potwierdzono zakażenie koronawirusem. Samorządowiec nie chciał ujawniać szczegółów sprawy, ponieważ jak podkreślił, są to bardzo osobiste sprawy. Pod jego wpisem pojawiły się komentarze osób negujących istnienie pandemii. Część komentatorów twierdziła, że młody mężczyzna zmarł z powodu innych schorzeń. „Jak widać, ciągle żyjemy w świecie egoistów, których jak samych nie dotknie, to nie uwierzą. Nie życzę nikomu i jeszcze raz proszę, żeby uwzględnić, że nie każdy przeżywa to bezproblemowo i mógł jeszcze długo żyć, nawet mając inne choroby” - odpisał Rafał Burski.

Informację o śmierci ucznia potwierdził Zespół Szkół numer 30 w Bydgoszczy. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, zmarły uczeń miał na imię Michał i miał 20 lat. Młody mężczyzna po raz ostatni pojawił się w szkole 2 października. Dzień później miał się źle poczuć. 7 października 20-latek został zabrany do szpitala. Lekarze stwierdzili u niego ostrą niewydolnością oddechową, a dzień później testy potwierdziły u niego obecność koronawirusa. W niedzielę 11 października uczeń zmarł. Dyrektorka szkoły w Bydgoszczy poinformowała, że w statystkach wpisano, że 20-latek miał choroby współistniejące. Nauczyciele oraz uczniowie ze szkoły, do której uczęszczał są objęci nadzorem epidemiologicznym. Do końca tygodnia zajęcia będą odbywały się zdalnie.

Nie żyje dwóch nauczycieli zakażonych koronawirusem

Kamil Pietrzyk, 31-letni nauczyciel języka polskiego z Zawiercia, zmarł po zakażeniu koronawirusem. Informację potwierdził w niedzielę Dariusz Misiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu. Mężczyzna nie miał żadnych chorób współistniejących. Z powodu COVID-19 zmarła także 44-letnia pedagog z Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. Początkowo kobieta uskarżała się jedynie na ból głowy. Po kilku dniach trafiła na OIOM, pod respirator. Po tygodniu zmarła.