Dwóch kolejnych biskupów zakażonych. To pokłosie zebrania Episkopatu?

Jak informowaliśmy, koronawirusa potwierdzono również u arcybiskupa Wiktora Skworca. Diecezja katowicka wystosowała komunikat w tej sprawie w sobotę 10 października. Do tej listy dołączają również opolscy biskupi – Andrzej Czaja i Rudolf Pierskała. Diecezja opolska poinformowała, że obaj biskupi przebywają w izolacji domowej i podlegają procedurom zalecanym przez służby sanitarne. Kuria Diecezjalna w Opolu pozostaje z kolei zamknięta do odwołania. Biskup Andrzej Czaja, zgodnie z rozpiską zamieszczoną przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy z oddziałem w Łodzi, 4 października sprawował mszę w parafii Narodzenia NMP w Bełchatowie. Była to część uroczystości odpustowych ku czci Patronki Miasta Łodzi.

Zebranie Episkopatu

Kolejne zakażenia wśród biskupów są szeroko komentowane w związku z 387. Zebraniem Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 5 i 6 października w Łodzi i Pabianicach. Największe kontrowersje wzbudziło zdjęcie, jakie zamieszczono w sieci. Widać na nim ponad 80 duchownych stojących lub siedzących ramię w ramię, bez maseczek. Na zdjęciu jest również widoczny biskup Andrzej Czaja.

Biuro prasowe KEP tłumaczyło sytuację argumentując, że zdjęcie wykonano na świeżym powietrzu, a biskupi zdjęli maseczki jedynie na chwilę. Z kolei rzecznik archidiecezji krakowskiej pytany przez Polsat News o zasadność zdjęcia mówił: „Biskupi zachowują co najmniej dwumetrowe odległości, a zdjęcie było robione w maksymalnie pięć minut. Nie można tego zaliczyć do kontaktu”.